Após esconder Aécio de foto, Eduardo Leite diz que não foi proposital: "líder importante"

247 - O ex-governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite (PSDB) se encontrou com o presidente do Solidariedade, Paulinho da Força (SP), e tentou esconder a participação do deputado federal Aécio Neves (PSDB-MG) na reunião. No entanto, internautas apontaram o truque do governador e logo ironizaram a situação.

Com a repercussão da imagem, Leite disse que a ação não foi proposital:

Vamos lá: Foi o próprio @AecioNeves que me enviou a foto publicada em minhas redes ontem, por entender q relevante era destacar a conversa com o líder de um importante partido. Aécio é grande parceiro na construção de um projeto para o Brasil. Agradeço o apoio e o envio da foto! CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE April 19, 2022

