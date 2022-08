Após fiasco de Bolsonaro em debate, campanha exibe Michelle na TV para reverter prejuízo entre as mulheres

Vídeo foi divulgado após Bolsonaro atacar mulheres no debate da Band. Michelle fala sobre a "mulher sertaneja", em um aceno ao eleitor do Nordeste, onde também enfrenta resistência edit

247 - A coordenação da campanha de Jair Bolsonaro (PL) resolveu antecipar a propaganda eleitoral direcionada ao público feminino, após o candidato à reeleição ser duramente criticado por atacar mulheres durante o debate entre os presidenciáveis na Band, no último domingo (28).

A campanha divulgou uma inserção que conta com a participação da primeira-dama Michelle Bolsonaro (a primeira desde o início da propaganda eleitoral na televisão) para tentar reduzir a rejeição dele entre as mulheres, informa o jornal Extra.

O vídeo cita a transposição do rio São Francisco enquanto Michelle fala sobre a "mulher sertaneja", em um aceno ao eleitor nordestino, onde Bolsonaro também enfrenta resistência.

No vídeo, Michelle tenta uma aproximação com a mulher do campo e diz que o governo do marido está construindo "um Brasil para elas, com elas e por elas".

No entanto, o discurso de Bolsonaro é bem diferente do que a primeira-dama tenta vender na propaganda eleitoral da TV. No domingo, Bolsonaro atacou a jornalista Vera Magalhães, colunista do GLOBO, durante o debate. A declaração foi repudiada ao longo do próprio encontro por outras participantes, como Simone Tebet (MDB) e Soraya Thronicke (União Brasil).

