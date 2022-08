Após Lula no Jornal Nacional, campanha acredita que ele conseguirá mais votos de indecisos

Aliados do candidato acreditam que aumentarão as chances de ele vencer a disputa presidencial no primeiro turno edit

247 - Dois integrantes da campanha do candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmaram acreditar na possibilidade de o ex-presidente ganhar mais votos de eleitores indecisos e, em consequência, ter mais chances de vencer a disputa no primeiro turno. A campanha do petista faz a avaliação após a entrevista dele ao Jornal Nacional, nessa quinta-feira (25), de acordo com informações publicadas pela coluna de Malu Gaspar.

"Ele enfrentou o debate da corrupção, tema que o impede de crescer entre os indecisos dos setores médios. Falou de propostas, falou contra as armas, ódio, intolerância, dialogou com os indecisos que não querem o Bolsonaro devido a apologia à violência", afirmou um interlocutor do ex-presidente.

Para outro integrante do núcleo duro da campanha, Lula "cravou no Bolsonaro a pecha de rainha da Inglaterra e implodiu o orçamento secreto". "A diferença para Bolsonaro foi brutal", disse.

Na entrevista ao JN, Lula criticou Jair Bolsonaro (PL), prometeu a renegociação das dívidas das famílias brasileiras, fez críticas à Lava Jato e defendeu o governo Dilma Rousseff.

A entrevista repercutiu entre 15 milhões de pessoas em postagens e em comentários, de acordo com o instituto Quaest.

Até nomes da imprensa tradicional como os jornalistas Reinaldo Azevedo, Miriam Leitão, Leilane Neubarth e Vera Magalhães fizeram elogios ao ex-presidente.

