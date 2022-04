Após nota do Ministério da Defesa que exalta o golpe de 64, Barroso condena ditadura militar

Apoie o 247

Sputnik - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso usou ontem (31) sua conta no Twitter para criticar a ditadura militar após a nota do Ministério da Defesa publicada na quarta-feira (30) na qual diz que "o movimento de 31 de março de 1964 é um marco histórico da evolução política brasileira".

Ante o texto da pasta, o ministro postou em sua rede social alguns lembretes sobre como era a época para seus seguidores em forma de perguntas. Por exemplo: "Você sabia que muitos brasileiros foram para o exílio para escapar da violência política [em 1964]?" ou "você sabia que os jornais tinham censores nas redações decidindo o que podia ser publicado?", entre outras.

Você sabia que durante a ditadura eleições foram canceladas, o Congresso foi fechado, parlamentares e professores foram cassados e estudantes proibidos de se organizarem? Você sabia que muitos brasileiros foram para o exílio para escapar da violência política? Essa é a história.

Você sabia que desde 1988 temos o mais longo período de estabilidade institucional da vida brasileira? Que durante o período democrático o país conseguiu, finalmente, um mínimo de estabilidade monetária? E que todos os indicadores sociais do país melhoraram. Essa é a história. — Luís Roberto Barroso (@LRobertoBarroso) March 31, 2022

As postagens do ministro acontecem em conjunto ao pedido do Ministério Público Federal à Justiça Federal do DF para que o Ministério da Defesa remova a nota, uma vez que considera que as declarações "expõem de forma drástica" os fundamentos do país, conforme noticiado.

No texto da pasta da Defesa brasileira, afirma-se que "o movimento de 31 de março de 1964 é um marco histórico da evolução política brasileira, pois refletiu os anseios e as aspirações da população da época", acrescentando que "a história não pode ser reescrita, em mero ato de revisionismo, sem a devida contextualização".

O termo "movimento" em alusão direta ao golpe militar já havia sido usado em anos anteriores pelo governo Bolsonaro.

No entanto, sabe-se que os anos da ditadura foram marcados por perseguição política, censura, tortura e assassinatos. Embora os números sejam pouco precisos, a estimativa é que mais de 20 mil pessoas tenham sido torturadas ao longo de 21 anos de vigência da Ditadura Militar, segundo a Folha de São Paulo.

