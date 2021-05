Após pedido do PT, Alexandre de Moraes decidirá sobre afastamento de Ricardo Salles

247 - O pedido apresentado pela bancada do PT na Câmara dos Deputados para afastamento do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, foi enviado nesta quinta-feira (20) ao gabinete do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

Moraes recebe a queixa contra Salles pelo pedido ter relação com a operação deflagrada pela Polícia Federal na quarta-feira (19), apelidada de Akuanduba. A operação foi determinada pelo ministro do Supremo, que disse ter visto "movimentações suspeitas" no escritório de advocacia do qual o Salles é sócio.

Na ação, o PT destaca que “são reiteradas as denúncias contra o ministro Ricardo de Aquino Salles pelo desmonte da política ambiental brasileira, mediante o enfraquecimento dos órgãos de proteção e fiscalização do meio ambiente a partir do ano de 2019".

