Após prisão de Queiroz, ministro da Justiça é chamado ao Palácio do Planalto

247 - Horas após a prisão de Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro no Rio de Janeiro, o ministro da Justiça, André Mendonça, é convocado ao Palácio do Planalto. Mendonça cancelou compromissos para se dirigir no mesmo momento à sede do governo federal. A informação é do jornal Folha de S. Paulo.

Queiroz foi preso na manhã desta quinta-feira (18) em Atibaia, no interior de São Paulo. Ele estava no imóvel de Frederick Wassef, advogado de Flávio Bolsonaro. Policial Militar aposentado, Queiroz movimentou R$ 1,2 milhão em sua conta de maneira considerada "atípica" entre os anos de 2016 e 2017, segundo relatório do antigo Conselho de Atividades Financeiras (Coaf).

Queiroz estava em um imóvel de Frederick Wassef, advogado de Flávio Bolsonaro, e foi levado para unidade da Polícia Civil no Centro da capital paulista, onde deverá passar por exame de corpo de delito.

