Após reajuste a parlamentares e presidente, Câmara aprova aumento de salário ao STF

Apoie o 247

ICL

247 - A Câmara dos Deputados aprovou, nesta quarta-feira (21), um aumento salarial para os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), informa a Folha de S. Paulo.

O aumento ao STF veio um dia após a casa legislativa também aprovar um reajuste salarial ao presidente da República e aos congressistas ; a ideia é que todo o alto escalão do poder público receba R$ 46,4 mil por mês.

Para isso, no entanto, era necessário aumentar os vencimentos do Judiciário pois é o salário da cúpula do STF que delimita o teto de gastos do funcionalismo público.

Os ministros da Suprema Corte recebem R$ 39,3 mil e, caso o novo reajuste seja aprovado no Senado, o aumento será para exatamente R$ 46,4 mil - escalonado em quatro parcelas até 2024.

A reportagem da Folha destaca que tal aumento também reajusta automaticamente os vencimentos de tribunais de instâncias inferiores e estaduais.

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.