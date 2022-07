Após rusga com evangélicos, Tarcísio anuncia Marcos Pontes para Senado

Apoie o 247

Metrópoles - O pré-candidato ao governo de São Paulo pelo Republicanos, Tarcísio de Freitas (Republicanos), confirmou o astronauta Marcos Pontes (PL) como pré-candidato ao Senado. O anúncio foi feito na manhã deste sábado (23/7), em Bauru (SP), terra natal de Pontes.

A escolha ocorre em meio a uma disputa com a bancada evangélica, que vinha insistindo no nome do pastor Marco Feliciano, também do PL, para a única vaga ao Senado em disputa nas eleições de 2022. A divergência foi aberta após a desistência do apresentador de TV Datena, do PSC, como o nome do presidente Jair Bolsonaro na disputa.

