Após saída de Dallagnol, Aras convoca reunião para discutir futuro da Lava Jato

247 - O procurador-geral da República, Augusto Aras, vai discutir o futuro da força-tarefa da Lava Jato no Paraná em reunião extraordinária do Conselho Superior do Ministério Público, segundo informação da CNN Brasil.

O prazo para renovação dos trabalhos se encerra no próximo dia 10. Nesta terça-feira (1), o procurador Deltan Dallagnol anunciou seu desligamento da força-tarefa, alegando problemas familiares.

Segundo a CNN Brasil, Aras pode decidir sozinho se prorroga ou não os trabalhos, mas quer uma decisão colegiada.

À coluna da jornalista Monica Bergamo, da Folha de S. Paulo, Aras minimizou o anúncio da saída de Dallagnol. "Eu nunca tive problemas com Deltan Dallagnol, de nenhuma natureza. Nem ele comigo. Nunca tivemos uma conversa ríspida", afirmou.

Segundo o PGR, a escolha do substituto de Dallagnol na força-tarefa, o procurador Alessandro José Fernandes de Oliveira, não teve sua participação. "Foi o Deltan que escolheu o colega, e não há qualquer ressalva de minha parte quanto ao nome. Ele foi indicado à procuradora-chefe do Paraná, que deve me encaminhar a indicação", afirmou Aras.

