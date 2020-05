Após saída de jornalistas do Alvorada, Bolsonaro reclama: "estão se vitimizando"

Bolsonaro também criticou mais uma vez o isolamento social e pediu a reabertura do comércio no Brasil. "Estamos perdendo vidas sim, mas não tem que ter pânico, tem que enfrentar, lamentar, fazer o possível para que diminua o número de óbitos" edit

247 - Jair Bolsonaro reclamou da ausência de jornalistas de alguns veículos de comunicação em frente ao Palácio do Alvorada nesta terça-feira (26) e afirmou que a imprensa está se "vitimizando".

O jornal Folha de S. Paulo e o Grupo Globo anunciaram nesta segunda-feira (25) a suspensão da cobertura jornalística do Palácio do Alvorada , por falta de segurança para seus profissionais.

Ao perceber que alguns jornalistas não estavam cobrindo suas declarações, Bolsonaro reclamou: "estão se vitimizando. Quando levei a facada não falaram nada. Não vi a Folha falando "quem matou Bolsonaro?", continuou Bolsonaro.

Ao ser questionado sobre a determinação do ministro do STF Alexandre de Moraes para que o ministro da Educação, Abraham Weintraub, seja ouvido pela Polícia Federal por ter pregado a prisão dos magistrados da Corte em reunião ministerial do dia 22 de abril, Bolsonaro encerrou a entrevista.

Antes, porém, ele voltou a criticiar o isolamento social e pediu a governadores e prefeitos que reabram a economia. "Estamos perdendo vidas sim, mas não tem que ter pânico, tem que enfrentar, lamentar, fazer o possível para que diminua o número de óbitos. A economia vai matar mais no futuro".

Ele ainda disse que, por sua parte, o Brasil está pronto para reabrir também as fronteiras. Vale ressaltar que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, proibiu a entrada no país de pessoas que estiveram no Brasil nos últimos dias.

