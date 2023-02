Após vitória de Pacheco, MDB e PT são eleitos aos principais cargos na Mesa Diretora do Senado

Apoie o 247

ICL

247 - Depois da reeleição de Rodrigo Pacheco (PSD-MG) na presidência do Senado Federal , a Casa definiu os cargos remanescentes da Mesa Diretora nesta quinta-feira (2) e a nova configuração conta com protagonismo do MDB, PT e outros partidos que apoiaram o senador mineiro. A informação é do jornal O Globo.

A primeira vice-presidência do Senado ficou com Veneziano Vital do Rego (MDB-PB), reeleito ao cargo. Já Rodrigo Cunha (União-AL) ficou com a segunda vice-presidência. A primeira-secretaria foi definida com o petista Rogério Carvalho (SE); a segunda ficou com Weverton Rocha (PDT-MA); a terceira foi para Chico Rodrigues (PSB-RR) e a quarta ficou para Styvenson Valentim (Podemos-RN).

Os partidos que apoiaram o bolsonarista Rogério Marinho (PL-RN) - candidato derrotado na disputa pela presidência da Casa - como o próprio PL, o PP e o Republicanos ficaram sem cargos na Mesa Diretora.

>>> Janja diz que reeleição de Pacheco é mais uma derrota para bolsonaristas

Além disso, a ausência de mulheres na Mesa gerou reclamações na Casa, e Pacheco respondeu prometendo que comissões temáticas do Senado serão presididas por lideranças femininas: "quero assumir o compromisso de que a Comissão Permanente de Defesa da Democracia no Senado Federal, que pretendo criar, será presidida por uma mulher defensora da democracia".

Além disso, o senador pediu que os cargos de suplentes na Mesa Diretora sejam ocupados por mulheres. A definição dos suplentes não ocorreu ao mesmo tempo da definição da Mesa e ficou para depois.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.