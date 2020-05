Aprovação ao Congresso e STF tem forte alta em meio à crise com Bolsonaro, diz Datafolha

Avaliação do trabalho desempenhado pelo Congresso Nacional como ruim/péssimo caiu de 45% para 32% em seis meses. No caso do STF, a queda registrada foi de 39% para 26% no mesmo período edit

247 - A reprovação à atuação do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal (STF) despencou em meio à crise e instabilidade política do governo Bolsonaro, de acordo com pesquisa realizada pelo instituto Datafolha, entre segunda-feira (25) e terça-feira (26) de maio. A informação é do jornal Folha de S. Paulo.

A pesquisa do Datafolha aponta que 32% consideram o desempenho dos senadores e deputados federais como ruim ou péssimo. A avaliação para o Congresso Nacional era 45% seis meses atrás. Hoje, 18% disseram que o trabalho realizado pelos congressistas é ótimo ou bom, contra apenas 14% do levantamento anterior. A avaliação regular é de 47%.

Na mesma pesquisa, realizada com 2.069 pessoas e com margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos, 30% entendem que o trabalho desempenhado pelo STF é ótimo ou bom, contra 19% em dezembro de 2019. A taxa de avaliação como ruim ou péssimo caiu de 39% para 26%. Cerca de 40% consideram regular a atuação dos ministros da Suprema Corte.

