Apto para 2022, Lula costura frente ampla para salvar o país

247 - Após ter a sua inocência reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal e, em consequência, a sua devolução dos direitos políticos, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva intensificou as articulações políticas com o Centrão e o MDB. Na próxima terça-feira (27), o petista deve ir a Brasília (DF) para encontros presenciais com parlamentares e líderes. Membros do Partido dos Trabalhadores afirmaram que a ideia do encontro é restabelecer pontes com quadros do MDB, especialmente do Nordeste, onde a sigla é mais próxima de Lula, e com dirigentes de partidos do Centrão, como PSD e Solidariedade.

De acordo com informações publicadas pelo jornal O Estado de S.Paulo, o ex-presidente terá um encontro com o relator da CPI da Covid do Senado, o senador Renan Calheiros (MDB-AL). A reportagem destacou que o PT quer "atrair o chamado 'velho MDB', formado por nomes como José Sarney, Renan e Jader Barbalho, para tentar neutralizar a ala bolsonarista do partido, concentrada nas Regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste".

Em suas articulações, o ex-presidente Lula também quer estreitar a relação com o PSB, partido considerado prioridade na formação do palanque para 2022.

O ex-presidente também intensificou também as conversas com o deputado Paulinho da Força (SD-SP) e com dirigentes da Força Sindical.

Pesquisa aponta Lula na liderança

Um levantamento feito pelo Instituto Ideia encomendada pela revista Exame apontou que somente Lula venceria Bolsonaro num eventual segundo turno na eleição presidencial. O petista teria 40% das intenções de voto, contra 38% de Bolsonaro.

