Aras cobra de Bolsonaro indicação no STF

Interlocutores do procurador-geral da República que tentam emplacar seu nome na vaga sinalizaram sutilmente a Bolsonaro que a boa vontade de Aras neste quase um ano e meio à frente do órgão espera agora um gesto de reciprocidade. edit

247 - O presidente da Procuradoria Geral da República, Augusto Aras, tem cobrado de Jair Bolsonaro sua indicação ao Supremo, informa o jornalista Guilherme Amado em sua coluna no portal Época.

Segundo o jornalista, interlocutores do procurador-geral da República que tentam emplacar seu nome na vaga que abrirá em julho com a aposentadoria de Marco Aurélio Mello sinalizaram sutilmente ao presidente que a boa vontade de Aras neste quase um ano e meio à frente do órgão espera agora um gesto de reciprocidade.

