Aras dá parecer para que Bolsonaro escolha como irá depor sobre interferência na PF

247 - O procurador-geral da República, Augusto Aras, respondeu à provocação do ministro do STF Celso de Mello e deu parecer propondo que Jair Bolsonaro escolha como irá depor no inquérito que apura possível interferência política na Polícia Federal.

Aras sugere que Bolsonaro seja consultado se quer depor por escrito, pessoalmente, marcando data e horário, ou permanecer em silêncio.

O impasse sobre como realizar a oitiva de Bolsonaro se deve ao fato de não haver uma regra específica para quando o presidente da República precisa ser ouvido como investigado em um caso. Em 2017, Michel Temer prestou depoimento, também como investigado, por escrito.

