Aras estuda denúncia contra ato golpista deste domingo

O STF autorizou no último mês a investigação de possíveis crimes na organização das manifestações do dia 19 de abril. O chefe-geral da PGR, Augusto Aras, vai analisar os protestos deste domingo (03) que contaram com o apoio de aliados políticos de Bolsonaro edit

247 - As manifestações bolsonaristas realizadas neste domingo (03) em Brasília, que apresentaram caráter antidemocrático, contaram com o apoio e o engajamento de aliados políticos de Jair Bolsonaro. O deputado Eduard Bolsonaro (PSL-SP) celebrou o ato durante transmissão ao vivo nas redes sociais. O chefe-geral da PGR, Augusto Aras, afirmou em nota que "deve se reunir nesta segunda-feira (4) com procuradores de sua equipe para analisar os fatos". A informação é do jornal O Globo.

No último mês, o Supremo Tribunal Federal (STF) autorizou a investigação de potenciais crimes na organização das manifestações antidemocráticas do dia 19 de abril. O próprio Jair Bolsonaro participou da manifestação, mas ainda não é alvo do inquérito.

Os procuradores da equipe de Augusto Aras também vão analisar o fato de Bolsonaro não ter usado máscara quando desceu a rampa do Palácio do Planalto para cumprimentar os manifestantes, uma vez que a proteção se tornou obrigatória no Distrito Federal.

