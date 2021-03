Aras recebe de Fachin intimação que comunica anulação das sentenças contra Lula

A partir do recebimento do documento, o procurador-geral da República tem a possibilidade de recorrer da decisão edit

247 - O procurador-geral da República, Augusto Aras, recebeu nesta quinta-feira (11) do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin a intimação que comunica de forma oficial a anulação das sentenças contra o ex-presidente Lula no âmbito da Operação Lava Jato.

Após a entrega do documento, o PGR tem a possibilidade de recorrer da decisão, o que deve acontecer já na segunda-feira (15), segundo O Antagonista.

