Aras vai decidir se denuncia Flávio Bolsonaro por faltar à acareação com Paulo Marinho

Flávio Bolsonaro não compareceu a acareação marcada pelo MPF e, no mesmo dia, surgiu em um vídeo dançando ao lado do apresentador Sikêra Júnior. A investigação a qual o senador está submetido apura um possível vazamento da Operação Furna da Onça edit

247 - O Ministério Público Federal (MPF) encaminhou nesta terça-feira (22) à Procuradoria-Geral da República (PGR) um pedido de denúncia contra o senador Flávio Bolsonaro por desobediência.

Flávio não compareceu a uma acareação marcada pelo MPF para a segunda-feira (21). A investigação a qual o senador está submetido apura um possível vazamento da Operação Furna da Onça em 2018 que beneficiava o parlamentar. O procurador-geral da República, Augusto Aras, decidirá se vai, ou não, denunciar o senador ao Supremo Tribunal Federal (STF), segundo Leandro Resende, da CNN.

O senador faria a acareação juntamente com o empresário Paulo Marinho, seu ex-suplente.

A defesa de Flávio afirmou que o parlamentar tinha um compromisso no Amazonas. Entretanto, no dia da acareação, o senador surgiu dançando uma música homofóbica ao lado do apresentador Sikêra Júnior.