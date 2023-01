Arthur Lira defende "mais democracia" para dar resposta a atos terroristas

O presidente da Câmara dos Deputados condenou os atos golpistas do último domingo edit

247 - O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), condenou nesta segunda-feira (9) os atos terroristas ocorridos em Brasília no domingo no Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal (STF) e Palácio do Planalto. Segundo ele, ninguém “se sente representado pelos atos”, informa o Metrópoles.

“A profanação do templo da democracia e o inaceitável vandalismo que aconteceram ontem na Praça dos Três Poderes são condenáveis sob todos os pontos de vista e merecem uma apuração rigorosa. As punições devem vir pelas mãos da Justiça com uma dosimetria que considere não só os danos ao patrimônio público, como o simbolismo de um atentado simultâneo aos palácios que representam os poderes da nossa República”, disse.

“O povo quer respeito à ordem, às instituições e ao patrimônio público. A maior resposta que podemos dar agora é mais democracia”, completou.

