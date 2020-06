Articulador do golpe, FHC diz que artigo 142 da Constituição não tem "nada a ver" com intervenção militar

"O art 142 da Constituição é de redação minha e do sen Richa. Qualquer dos 3 poderes pode requerer as FFAA na defesa da Constituição e da ordem. Nada a ver com tutela, moderação ou intervenção militar", escreveu o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso no Twitter edit

247 - O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, um dos articuladores do golpe que possibilitou a ascensão do fascismo no Brasil, disse que o artigo 142 da Constituição – citado frequentemente por Bolsonaro e aliados como uma justificativa para um eventual golpe - "não tem nada a ver com intervenção militar”.

"O art 142 da Constituição é de redação minha e do sen Richa. Qualquer dos 3 poderes pode requerer as FFAA na defesa da Constituição e da ordem. Nada a ver com tutela, moderação ou intervenção militar. Os 3 poderes são independentes e harmônicos, regulados pela Constituição. E só”, postou FHC no Twitter.

A opinião de Fhc é semelhante à de vários juristas, que dizem ser absurda a interpretação feita por Bolsonaro e aliados, de que o artigo 142 abre a possibilidade para uma intervenção militar no país.

O art 142 da Constituição é de redação minha e do sen Richa. Qualquer dos 3 poderes pode requerer as FFAA na defesa da Constituição e da ordem. Nada a ver com tutela, moderação ou intervenção militar. Os 3 poderes são independentes e harmônicos, regulados pela Constituição. E só. — Fernando Henrique Cardoso (@FHC) June 13, 2020

