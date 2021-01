"As possibilidades de Baleia ser capturado por Bolsonaro são evidentes”, afirma Breno Altman

“As possibilidades do Baleia Rossi ser capturado por Bolsonaro são evidentes. As forças políticas que se aglutinam ao redor do Baleia Rossi, que são as forças que lideraram o golpe de 2016, têm como inimigo a esquerda e não o Bolsonaro”", disse o jornalista Breno Altman. Assista sua participação na TV 247 edit

247 - O jornalista Breno Altman avalia que o candidato à presidência da Câmara Baleia Rossi (MDB) pode ser “capturado” por Jair Bolsonaro e colocar a esquerda em risco. “As possibilidades do Baleia Rossi ser capturado por Bolsonaro são evidentes. As forças políticas que se aglutinam ao redor do Baleia Rossi, que são as forças que lideraram o golpe de 2016, têm como inimigo a esquerda e não o Bolsonaro”, disse Altman em sua participação no programa Bom Dia 247desta segunda-feira (11).

“A expressão Vitória de Pirro muitas vezes cabe na política. Essa ideia de que o Baleia Rossi significa uma vitória contra o Bolsonaro é uma ideia que necessita de muitas comprovações cientificas. Programaticamente não representa isso”, ironizou.

Inscreva-se na TV 247 e confira:

O conhecimento liberta. Saiba mais