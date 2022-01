Assembleia do Acre recebe pedido de impeachment do governador Gladson Cameli

Apoie o 247

247 - A Assembleia Legislativa do Acre recebeu nesta semana um novo pedido de impeachment do governador Gladson Cameli (PP), que tem como fundamento as investigações da Operação Ptolomeu, da Polícia Federal, que fez buscas contra ele no mês passado e tornou públicas suspeitas de desvios na Saúde e na Infraestrutura.

O pedido foi apresentado pelo policial civil Leandro Costa, pré-candidato ao Senado pelo Cidadania. É de responsabilidade do presidente da Assembleia Legislativa, Nicolau Júnior (PP), aprovar ou arquivar o requerimento. Correligionário do governador, o deputado chegou a divulgar uma nota de apoio após a operação da Polícia Federal, defendendo a inocência de Cameli.

