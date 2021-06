Assessor de Salles alvo de operação da PF deixa o Ministério do Meio Ambiente

Leopoldo Penteado Butkiewicz foi investigado em operação que apura exportação ilegal de madeira e, junto com mais seis pessoas, já tinha sido afastado do cargo por 90 dias edit

247 - O governo federal exonerou do cargo, a pedido, Leopoldo Penteado Butkiewicz, assessor especial do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. A exoneração foi publicada no "Diário Oficial da União" (DOU) desta quarta-feira (2) e é assinada pelo ministro da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos. Butkiewicz está entre os investigados na operação Akuanda, da Polícia Federal (PF), que apurou a exportação ilegal de madeira. A reportagem é do portal G1.

Na terça, Butkiewicz e mais seis investigados na operação haviam sido afastados do cargo por 90 dias. O ministro Ricardo Salles também foi um dos alvos da operação, mas permanece no cargo.

A reportagem ainda informa que a operação apura a exportação ilegal de madeira para os Estados Unidos e a Europa. A investigação foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, que também determinou a quebra dos sigilos bancário e fiscal de Salles.

