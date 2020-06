Assessores de Bolsonaro procuram ministros do STF para negar “golpe”

247 - A assessoria de Jair Bolsonaro tem procurado os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal Eleitoral (TSE) para supostamente tentar diminuir as tensões entre os poderes, negando a ideia de que o governo pretende dar um golpe de estado. A informação é do portal G1.

Os atritos em questão foram gerados por declarações recentes que partiram do núcleo familiar de Bolsonaro, dos ministros Abraham Weintraub, Fernando Azevedo e Augusto Heleno, acrescenta a reportagem.

Nas justificativas apresentadas para os integrantes da Suprema Corte, os assessores de Bolsonaro alegaram existir “dois Bolsonaros”: o antes de ser presidente, “humano”, sem o cargo, e a figura do “presidente”, que “jamais“ daria um golpe, que preza e respeita a Constituição, conclui a reportagem.

