“Até quando Maia e Alcolumbre vão se calar?”, questiona Gleisi

247 - A deputada federal e presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann (PR), cobrou neste sábado 7 manifestação em defesa das instituições por parte do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), a respeito da nova convocação de Jair Bolsonaro aos atos de 15 de março pelo fechamento do Congresso e do STF.

“Cada vez mais descarada a provocação de Bolsonaro contra as instituições da democracia. Até quando Maia e Alcolumbre vão se calar? Até o próximo acordão?”, cobrou a deputada no Twitter. Na mesma postagem, ela também cobrou os militares: “e ainda faz comício fascista numa área militar para mentir ao país. Generais que se prestam a isso deveriam pendurar a farda”.

Na primeira convocação de Bolsonaro, feita via WhatsApp e depois negada por ele com uma mentira, diversas lideranças se manifestaram contra a convocação do ‘foda-se’ do general Augusto Heleno ao Congresso.