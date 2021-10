Atos pelo 'Fora Bolsonaro' reuniram 700 mil pessoas em 304 cidades, dizem organizadores

Apoie o 247

Revista Forum - Neste sábado (2), milhares de brasileiros foram às ruas, em todo o país, em mais um dia de mobilização pelo impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Trata-se da 6ª manifestação nacional contra o chefe do Executivo realizada desde o início do ano.

Foram realizados, ao todo, 314 atos que aconteceram em 304 cidades brasileiras e em 18 países diferentes. No exterior os protestos aconteceram na Alemanha, Argentina, Canadá, Estados Unidos, Espanha, França, Inglaterra, Itália, Porto Rico, Portugal, Suíça, Dinamarca, Bélgica, Áustria, Holanda, Irlanda, México e República Checa.

Segundo a Campanha Nacional Fora Bolsonaro, responsável pela organização dos protestos, cerca de 700 mil pessoas compareceram às manifestações (leia a íntegra na Revista Forum).

