Audiência de custódia de Roberto Jefferson será por videoconferência às 16h desta segunda

247 - A audiência de custódia do presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson , aliado de Jair Bolsonaro (PL), está marcada para as 16h desta segunda-feira (24), informa a CNN Brasil .

De acordo com a Globo, a audiência será realizada por meio de videoconferência. O ex-deputado bolsonarista foi preso na noite deste domingo (23) pela Polícia Federal e está, desde então, no presídio de Benfica, na zona norte do Rio de Janeiro.

A assessoria de Jefferson informou que, após a audiência, ele deve ser transferido para o presídio Pedrolino Werling de Oliveira (Bangu 8), onde já esteve preso em 2021.

