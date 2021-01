Baleia projeta receber 388 votos

247 - Baleia Rossi (MDB-SP) estima receber 388 votos na eleição da Câmara dos Deputados.

A estimativa é com base na reunião de coordenação da campanha do candidato, que terminou nesta tarde, conforme reportado por Lauro Jardim, no Globo.

São necessários 257 votos para eleger o próximo presidente da Câmara. São 513 deputados no total.

Seu oponente, Arthur Lira (PP-AL), projeta receber 257 votos.

O conhecimento liberta. Saiba mais