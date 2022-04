Baleia Rossi descarta candidatura de Eduardo Leite

Presidente do MDB disse que é necessário respeitar as prévias do PSDB edit

247 - O presidente do MDB, Baleia Rossi, disse que João Doria é a única indicação do PSDB ao grupo de partidos que discutem uma candidatura única da terceira via. A declaração foi dada ao jornalista Tales Faria, do UOL.

"O PSDB fez prévias e a gente precisa respeitar a decisão do partido. O PSDB externa a nós, presidentes dos demais partidos do centro democrático, que o candidato é o João Doria", disse Baleia Rossi.

Eduardo Leite, que manteve a intenção de concorrer mesmo após ser derrotado nas prévias do PSDB, ainda não desistiu. A decisão de MDB, PSDB, União Brasil e Cidadania deve acontecer no próximo dia 18, disse ainda Baleia Rossi.

"A data foi um consenso e temos três pré-candidatos colocados. No PSDB, o ex-governador João Doria, mais o Luciano Bivar, presidente nacional do União Brasil, e a Simone Tebet, que é a nossa candidata a Presidência da República pelo MDB. Acredito que nós conseguiremos, com a análise de pesquisas e outros critérios, chegar a um nome que possa representar esse centro democrático para dar uma alternativa ao país que não esses dois polos que já estão colocados", disse.

