Baleia Rossi diz que impeachment não é 'bandeira' de sua candidatura à presidência da Câmara

"Na questão do impedimento do presidente, é atribuição do presidente (da Câmara) analisar esses pedidos. Não quero fazer do pedido de impedimento uma bandeira da minha candidatura”, disse o deputado federal Baleia Rossi edit

247 - O deputado federal Baleia Rossi (MDB-SP), disse que não irá fazer do impeachment de Jair Bolsonaro uma bandeira de sua candidatura à presidência da Câmara. "Na questão do impedimento do presidente, é atribuição do presidente (da Câmara) analisar esses pedidos. Não quero fazer do pedido de impedimento uma bandeira da minha candidatura”, disse Rossi em entrevista ao programa Roda Viva, de acordo com o jornal O Estado de S. Paulo.

Segundo ele, a análise dos pedidos de impeachment foi um “compromisso” firmado com todos os partidos que integram a frente ampla. "Se Deus permitir que eu seja eleito presidente da Câmara dos Deputados no próximo dia 1º de fevereiro, eu vou analisar os pedidos”, afirmou o parlamentar.

Rossi disse, ainda, que não tem conhecimento dos pedidos de afastamento que já foram protocolados, mas tem a “obrigação analisar cada um dos pedidos à luz da Constituição”. No final de semana, ele havia usado as redes sociais para dizer que, caso eleito, irá analisar com “equilíbrio” os pedidos de impeachment.

O compromisso é cumprir a Constituição. Como presidente, não abrirei mão de minhas funções. Analisarei com equilíbrio os pedidos. Por quê? Arthur Lira engavetaria sem cumprir seu papel com independência? Existe algo combinado entre o Planalto e Lira neste sentido?", postou o emedebista no Twitter.

O conhecimento liberta. Saiba mais