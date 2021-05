Bancada do DEM decide pedir expulsão de Rodrigo Maia

247 - A bancada do DEM na Câmara decidiu pedir a expulsão do deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou o líder da sigla na Casa, Efraim Filho (PB).

A medida vem após pedido do próprio Maia, que alega ter sido traído, uma vez que integrantes da legenda estariam cada vez mais alinhados com Jair Bolsonaro. O ex-presidente da Câmara deve se filiar ao PSD.

Ontem (14), Maia publicou ataques contra o presidente do DEM, ACM Neto. "Oportunista, sem caráter, fica com os bolsonaristas", disse Maia em seu Twitter, reagindo a críticas do ex-prefeito de Salvador ao governador de São Paulo, João Doria.

"Comentários infantis e ofensas desnecessárias a ACM Neto refletem a tentativa de gerar constrangimento. Tem sido pior para ele [Maia]", escreveu Efraim na rede social.

Comentários infantis e ofensas desnecessárias a Acm Neto refletem a tentativa de gerar constrangimento. Tem sido pior pra ele. @DeputadosDEM May 15, 2021

