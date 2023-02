Bancada do PT na Câmara celebra volta aos trabalhos (vídeo)

Os deputados caminharam pelos corredores do Congresso carregando uma bandeira do PT ao lado de uma do Brasil edit

Apoie o 247

ICL

247 - A bancada do PT na Câmara dos Deputados retomou com forte ânimo os trabalhos na Casa nesta quarta-feira (1º).

Os deputados caminharam pelos corredores do Congresso carregando uma bandeira do PT ao lado de uma do Brasil, encabeçados pelo líder do partido na Câmara, Zeca Dirceu (PR).

O deputado petista Rogério Correia (MG) compartilhou um vídeo do momento no Twitter, e afirmou na postagem que a bancada do PT se empenhará em "devolver a dignidade ao povo brasileiro" e "reerguer a economia".

"Estamos juntas e juntos pelo Brasil. Sempre na Luta!", complementou.

Veja:

A Bancada do PT na Câmara vem forte após a posse das deputadas e deputados. Nosso empenho no Legislativo será para devolver a dignidade ao povo brasileiro e para reerguer a nossa economia. Estamos juntas e juntos pelo Brasil. Sempre na Luta! pic.twitter.com/Kx9O7oR3S7 — Rogério Correia (@RogerioCorreia_) February 1, 2023

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.