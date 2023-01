Bancada evangélica ameaça rachar em meio a briga por espaços na Câmara e discussões sobre relação com governo Lula

Apoie o 247

247 - As discussões da bancada evangélica sobre a relação que deverá manter com o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ameaça rachar a Frente Parlamentar Evangélica (FPE) e o bloco que apoia o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), que irá tentar ser reeleito para o cargo em fevereiro.

Segundo o jornal O Globo, “o PL, partido que elegeu a maior bancada da Câmara (99 deputados), pleiteia a 1ª vice-presidência no bloco de Lira. O nome que vem se apresentando pelo partido é o do deputado Sóstenes Cavalcante (RJ), ligado ao pastor Silas Malafaia, que tem reiterado nas últimas semanas sua contrariedade com a eleição de Lula. O PT, que pretende apoiar a eleição de Lira, e cuja federação com PCdoB e PV formou a segunda maior bancada (80 deputados), também tende a batalhar por postos de destaque na Mesa Diretora”.

Já o Republicanos se movimenta para posicionar o presidente da legenda, o bispo licenciado da Igreja Universal e deputado Marcos Pereira (SP), em uma vice-presidência da Casa. Pereira é considerado um nome que possui boa interlocução com o PT, mas tem dito que o partido atuará de forma independente.

Ainda segundo a reportagem, “outro ponto de atritos é a escolha do novo presidente da bancada evangélica, no lugar de Sóstenes, cujo mandato se encerra em fevereiro. Dos quatro postulantes, dois despontam como favoritos: Silas Câmara (Republicanos-AM), ligado à Assembleia de Deus de Belém do Pará, e Otoni de Paula (MDB-RJ), pastor vinculado à Assembleia de Deus de Madureira. Também se apresentaram o deputado Eli Borges (PL-TO) e o senador Carlos Viana (PL-MG). Habitualmente, o presidente da bancada é escolhido por consenso, mas lideranças evangélicas admitem a possibilidade de que seja necessária uma votação”.

