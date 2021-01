Barros dispara “eu não” sobre suposto convite para substituir Pazuello no ministério

247 - O jornalista Chico Alves, em sua coluna no portal UOL, informou que, caso se concretize a troca de comando no Ministério da Saúde após o início do programa de imunização contra a covid-19, os integrantes do governo não terão facilidade para convencer o atual líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros (PP-PR), a assumir a pasta.

Segundo o colunista, procurado pela coluna para comentar a informação de que alguns ministros — especialmente os militares — torcem para que ele seja o futuro ministro da Saúde, Barros comentou: "Mas eu não", ele que ocupou o cargo no governo de Michel Temer na Presidência.

O conhecimento liberta. Saiba mais