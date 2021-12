Barroso comemora aprovação de André Mendonça ao STF: “uma pessoa do bem”

"O importante é que além do conhecimento jurídico, o candidato seja uma pessoa do bem. Acho que é o caso do ministro André Mendonça", disse o ministro edit

247 - Luís Roberto Barroso comemorou a confirmação da indicação de André Mendonça ao STF (Supremo Tribunal Federal) pelo plenário do Senado nesta quarta-feira (1º).

"A democracia tem lugar para liberais, conservadores e progressistas. O mesmo vale para o STF", diz o ministro ao Painel, do jornal Folha de S.Paulo.

"O importante é que além do conhecimento jurídico, o candidato seja uma pessoa do bem. Acho que é o caso do ministro André Mendonça", acrescenta Barroso.

O nome de Mendonça, ex-advogado-geral da União e ex-ministro da Justiça do governo Jair Bolsonaro, foi referendado por 47 votos a favor e 32 contra —houve duas ausências dentre os 81 senadores.

Eram necessários pelo menos 41 votos para a confirmação da indicação de Mendonça no plenário. A quantidade de votos a favor no Senado foi a mais baixa obtida dentre todos os atuais integrantes do STF.

