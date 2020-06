Barroso conversa com Alcolumbre e Maia sobre adiamento das eleições

247 - O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Luís Roberto Barroso, se reúne nesta segunda-feira (8) com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para tratar do adiamento das eleições. Com informações de Daniel Adjuto, da CNN.

Barroso já havia dito que a decisão sobre o adiamento, motivado pela pandemia de Covid-19, se daria, provavelmente, em junho.

Umas das possibilidades de mudança seria no horário das votações, que seria estendido até às 20h para para evitar aglomeração e definir turnos para pessoas dos grupos de risco, como idosos.

A decisão sobre o adiamento do pleito cabe ao Congresso Nacional, que deve editar uma emenda à Constituição.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.