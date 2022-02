Barroso esclarece 80 dúvidas de militares sobre urnas eletrônicas e resposta tem mais de 700 páginas

Apoie o 247

247 - O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Luís Roberto Barroso, enviou nesta segunda-feira (14), um documento com 700 páginas, às Forças Armadas, com respostas para 80 perguntas de militares sobre as urnas eletrônicas. As perguntas foram respondidas pela Secretaria de Tecnologia da Informação.

O material não foi divulgado a pedido dos militares mas, de acordo com reportagem do jornal O Estado de S. Paulo, continha perguntas de cunho técnico, “sem qualquer comentário ou juízo de valor sobre segurança ou vulnerabilidades”.

As dúvidas foram elaboradas pelo Centro de Defesa Cibernética. Entre elas, sobre onde ficam armazenadas as urnas antes da distribuição aos locais de votação, que tipo de conectividade elas têm, que pessoas têm acesso, e como e onde é feita a totalização dos votos.

Os questionamentos contradizem o posicionamento de Bolsonaro, que já acusou, sem provas, existir fraudes no processo eleitoral.

