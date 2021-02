Barroso nega pedido para suspensão da PEC da Imunidade mas alerta: "não pode servir de blindagem"

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso negou nesta sexta-feira (26) pedido do deputado federal Kim Kataguiri (DEM-SP) para suspender a tramitação da PEC da Imunidade na Câmara dos Deputados. No entanto, o magistrado alertou que o texto precisa ser aperfeiçoado.

“A imunidade parlamentar, em especial a inviolabilidade contra palavras, opiniões e votos, é uma garantia imprescindível ao livre exercício do mandato. Não pode, contudo, servir de blindagem ao cometimento de crimes”, avaliou Barroso.

Em razão das regras que a PEC propõe alterar e que dificultam em muito a prisão de parlamentares, o projeto chegou a ser apelidado de "PEC da impunidade". Será criada uma comissão especial na Casa para debater o tema.

Barroso defendeu que o Judiciário não interfira em uma proposta em andamento na Câmara e afirmou que uma eventual inconstitucionalidade só poderia ser observada após a aprovação do texto.

