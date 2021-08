Barroso responde a Bolsonaro sobre “perdão” a Dirceu; Jefferson também foi beneficiado

Presidente do TSE, ministro Luís Roberto Barroso, afirmou que "quem concede indulto é o presidente da República". “O Judiciário apenas aplica o decreto presidencial", afirmou edit

Revista Fórum - A “luta direta” entre Jair Bolsonaro e o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Luís Roberto Barroso, foi às redes mais uma vez na manhã desta quinta-feira (5).

Bolsonaro foi ao Twitter fazer mais uma ilação ligando Barroso ao ex-ministro José Dirceu, uma demonstração de desespero diante do acolhimento pelo Supremo Tribunal Federal (STF) do pedido feito por Barroso para incluir a live sobre fraude nas eleições no inquérito das fake news.

Na publicação, Bolsonaro divulgou o print de uma reportagem de 2016 em que Barroso concedeu perdão da pena a Dirceu. “João 8:32. Bom dia a todos”, escreveu, repetindo o versículo bíblico que diz: “conhecereis a verdade e a verdade vos libertará” – veja abaixo.

Barroso, então, foi à rede para “um esclarecimento: quem concede indulto é o presidente da República”.

“O Judiciário apenas aplica o decreto presidencial. Nas execuções penais do mensalão, deferi o benefício a todos que se adequaram aos requisitos”, disse o ministro sobre a decisão, de outubro de 2016. À época, a corte era presidida pela ministra Cármen Lúcia. (Leia a íntegra na Revista Fórum .)

Um esclarecimento: quem concede indulto é o presidente da República. O Judiciário apenas aplica o decreto presidencial. Nas execuções penais do mensalão, deferi o benefício a todos que se adequaram aos requisitos. — Luís Roberto Barroso (@LRobertoBarroso) August 5, 2021

- João 8:32.

- Bom dia a todos. pic.twitter.com/bNkuOw5f3x — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) August 5, 2021

