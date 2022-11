Barroso volta a defender a democracia: “Normal da vida é respeitar o resultado das eleições”

Apoie o 247

ICL

247 - O ministro Luís Roberto Barroso (foto), do Supremo Tribunal Federal, disse neste sábado (26), depois de participar do Fórum Esfera Brasil, que o resultado das eleições deve ser respeitado e defendeu a “volta da civilidade nas relações entre as pessoas”.

“O normal da vida é respeitar o resultado das eleições. É preciso ter a percepção de que uma democracia não é feita apenas dos que vencem, ela é feita por todas as pessoas”, afirmou ele, de acordo com o portal Antagonista.

“As pessoas precisam ser capazes de conversar, colocando ideias na mesa sem ofender outras pessoas. Mentir, precisa voltar a ser errado novamente.”

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.