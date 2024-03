Bivar perde comando do União Brasil e deputado pede que ele seja expulso do partido

Apoie o 247

247 - A saída de Luciano Bivar da presidência do União Brasil marca um novo capítulo na disputa interna pelo controle do partido. Segundo a coluna do jornalista Lauro Jardim, de O Globo, a reunião da executiva recém-eleita, liderada por Antônio Rueda, resultou na criação de uma Comissão de Ética da legenda, encarregada de analisar representações partidárias. Uma das primeiras representações apresentadas é um pedido para que Bivar seja afastado do partido. O pedido foi apresentado pelo deputado federal e também membro da executiva Pauderney Avelino.

“Caberá à Comissão de Ética recém-criada analisar o processo, mas, se aceito, pode resultar até mesmo na expulsão de Bivar da legenda que ajudou a criar (ele fundou o PSL, que se fundiu ao DEM e virou União Brasil)”, destaca a reportagem.

Além do pedido de afastamento, a reunião da executiva também decidiu anular a anuência concedida por Bivar para os deputados Dani Cunha, Juninho do Pneu, Marcos Soares, Ricardo Abrão e Daniela Carneiro, todos do Rio de Janeiro, deixassem a legenda. A perda da anuência, porém, não deve causar problemas, já que nesta quinta-feira (7) será aberta a janela partidária que permite que deputados troquem de partidos sem prejuízo de seus mandatos.

