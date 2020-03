Boaventura: Bolsonaro deve sair do cargo o quanto antes

De acordo com Boaventura Sousa Santos, Jair Bolsonaro é "um homem transtornado mentalmente, um louco, que deve sair do poder o mais rapidamente possível". Assista ao vídeo edit

247 - O sociólogo Boaventura Sousa Santos criticou a forma como Jair Bolsonaro vem lidando com a crise do coronavírus. "O Brasil tem dois problemas de saúde pública: a pandemia e o presidente Jair Bolsonaro, um homem transtornado mentalmente, um louco, que deve sair do poder o mais rapidamente possível", disse o estudioso em vídeo.

De acordo com o pesquisador, português o governo e a elite querem "aproveitar a crise para destruir toda a lógica do proteção dos trabalhadores no Brasil".

A crise do coronavírus, avalia, demonstra a "falência dos governos de direita e extrema-direta para salvar vidas num momento de crise tão grave". "Exemplos são Inglaterra, Estados Unidos, Índia e Brasil".