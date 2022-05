Boghossian: Forças Armadas se comportam como protagonistas políticos e, junto com Bolsonaro, podem dar golpe militar no Brasil

Para o jornalista Bruno Boghossian, Forças Armadas trabalham ativamente na confecção do roteiro que Bolsonaro parece disposto a seguir para invalidar a votação e continuar no poder edit

247 - O jornalista Bruno Boghossian, do jornal Folha de S. Paulo, escreve em sua coluna que não acredita que os generais das Forças Armadas sejam meros coadjuvantes no plano de Bolsonaro de ataque à democracia. Para Boghossian, em três anos de governo Bolsonaro “é impossível ver os generais como colaboradores que apenas obedecem cegamente às ordens do presidente.”

“As Forças Armadas trabalham ativamente na confecção do roteiro que o presidente parece disposto a seguir para invalidar a votação e continuar no poder. Além disso, os generais passaram a disparar insinuações cada vez mais ameaçadoras de intervenção nesse processo”, escreve o jornalista.

Na visão do jornalista, traços desse protagonismo estão no militar do Exército indicado para atuar no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para encontrar “falhas” no sistema de votação e que podem ser usadas por Bolsonaro caso queira levar à frente o projeto de “melar”as eleições.

Além disso, os militares tentam, a todo custo, forçar a presença das Forças Armadas no pleito sob o pretexto de que "as eleições são questão de soberania e segurança nacional" e que estão "em permanente estado de prontidão" para cumprir missões constitucionais.

