Bolsonarista Bia Kicis é eleita para presidir a CCJ da Câmara

247 - A deputada federal bolsonarista Bia Kicis (PSL-DF) foi escolhida, por 41 votos contra 19, para presidir a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara. Ao saber do resultado, a parlamentar disse que terá uma atuação "serena" e "democrática" à frente do colegiado. “Quero eternizar neste momento os valores como paciência e fé”, completou, de acordo com reportagem do jornal O Globo.

A sessão, realizada de maneira remota nesta quarta-feira (10), foi aberta pelo deputado Felipe Francischini (PSL-PR). Após questionamentos pelo fato de não integrar a CCJ, mas ex-presidente da comissão, ele acabou substituído por (MDB-MG). Francischini e Lopes se posicionaram de forma contrária à candidatura avulsa da deputada Fernanda Melchior (PSOL-RS). “temos que respeitar a decisão de líderes. Podem recorrer, é matéria vencida”, afirmou Lopes.

Nesta terça-feira (9), o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), ameaçou punir os partidos que tentassem desfazer o acordo de líderes que resultou na indicação de Bia Kicis para o cargo. A parlamentar é investigada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no âmbito do inquérito das fake news, além de já ter defendido, em plenário, uma intervenção militar no Congresso.

Ela também é investigada no inquérito que apura a realização de atos antidemocráticos.

