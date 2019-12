Bolsonaro admite ser um pau que nasceu torto após quebrar decoro e insultar jornalistas

247 - Jair Bolsonaro admitiu neste sábado que errou ao quebrar o decoro da presidência da República e insultar um jornalista, questionando se ele teria “recibo de que sua mãe deu para seu pai”; como se não pudesse ser responsabilizado pelos seus atos, ele admitiu ser um pau que nasceu torto, mas não se desculpou. A fala de Bolsonaro foi duramente condenada pelos principais órgãos de comunicação e entidades que representam a imprensa brasileira.

Entenda

Descontrolado, Jair Bolsonaro fez seguidos ataques a jornalistas diante na entrada do Palácio do Alvorada, na manhã desta sexta-feira (20) ao parar para conversar com apoiadores. Ele atacou seguidamente um repórter de O Globo que o questionou se ele teria comprovante de um empréstimo de R$ 40 mil que alega ter feito o amigo Fabrício Queiroz, ex-assessor de seu filho o senador Flávio Bolsonaro. “Oh rapaz, pergunta para a tua mãe o comprovante que ela deu para o teu pai, tá certo?”, atacou Bolsonaro.

Em outro momento da discussão, fez uma agressão homofóbica ao mesmo jornalista: : “Você tem uma cara de homossexual terrível, nem por isso eu te acuso de ser homossexual. Se bem que não é crime ser homossexual”. A outro reporter interrompeu: "Fica quieto que eu estou respondendo".