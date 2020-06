Bolsonaro agora quer se desvincular de Wassef, que escondeu Queiroz

O Palácio do Planalto deve divulgar uma nota ainda nesta quinta-feira afirmando que Bolsonaro não tem nenhuma vinculação jurídica com o advogado Frederick Wassef, segundo a CNN edit

247 - Após a prisão do ex-assessor de Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz, na casa do advogado Frederick Wassef, que já prestou serviços a Flávio e a Jair Bolsonaro, o Palácio do Planalto tentará agora desvincular a imagem de Wassef de Bolsonaro, de acordo com o jornalista Caio Junqueira, da CNN.

O Planalto deve divulgar uma nota ainda nesta quinta-feira (18) sobre o assunto, afirmando que não há vinculação jurídica entre Bolsonaro e Wassef, apenas entre o advogado e Flávio.

O chefe do Executivo já aprovou a nota, que será assinada pelos advogados Antonio Pitombo e Karina Kufa.

