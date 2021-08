Bolsonaro alfinetou ou desautorizou Mourão em público 17 vezes desde 2019

Metrópoles - Que a relação Jair Bolsonaro e seu vice Hamilton Mourão (PRTB) já começou estremecida não é novidade. Mourão foi a terceira opção do ex-capitão para ser seu companheiro de chapa, depois de Janaína Paschoal (que acabaria eleita a deputada estadual mais votada do país, pelo PSL, em São Paulo) e do “príncipe” Luiz Philippe de Orleans Bragança (eleito deputado federal pelo Rio de Janeiro). A chapa foi eleita, mas a harmonia acabou rapidamente. A crise entre eles se arrasta desde o fim de janeiro de 2019, antes mesmo de terminar o primeiro mês do governo então recém-eleito. Desde então, o presidente falou mal direta ou indiretamente de Mourão, em público, ao menos 17 vezes.

O primeiro ano de governo passou com uma espécie de mal-estar escondido entre os dois. Até então, Bolsonaro apenas desautorizava privadamente Mourão a dar declarações sobre pautas defendidas ou atacadas pelo governo federal, sem mandar recados ou alfinetadas em público.

A partir de março de 2020, contudo, quando a pandemia do novo coronavírus dava os primeiros sinais no Brasil, Bolsonaro começava a perder a paciência com Mourão e expressar o descontentamento publicamente. Um dia após o vice-presidente ter afirmado que o isolamento social seria sim importante para o combate da crise sanitária, contrariando as crenças de Bolsonaro, o chefe do Executivo federal afirmou, em tom ainda ameno:

PUBLICIDADE

“O presidente sou eu, pô. Os ministros seguem as minhas determinações. E o Mourão tem ajudado bastante, colaborado, dado opiniões, é uma pessoa que está do meu lado ali. É o reserva de vocês. Se eu empacotar aí, vocês vão ter que engolir o Mourão. É uma boa pessoa, podem ter certeza”.

Leia a íntegra no Metrópoles.

PUBLICIDADE

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e assista:

PUBLICIDADE