Bolsonaro amplia isolamento e não conversa com Mourão sobre pandemia

247 - Em uma nova mostra da falta de sintonia entre os integrantes do primeiro escalão do governo, Jair Bolsonaro não conversou uma vez sequer com o vice-presidente, general Hamilton Mourão, sobre as ações de combate à pandemia do novo coronavírus no país, diz o jornalista Lauro Jardim.

Bolsonaro, que nunca aceitou o protagonismo de Mourão em certas situações, vem ampliando o seu isolamento junto a integrantes do próprio governo e da sociedade devido ao fraco desempenho econômico, aos seguidos ataques às instituições e a condição errática das ações de enfrentamento ao avanço da pandemia.