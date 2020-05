Bolsonaro anuncia: novo diretor-geral da PF será nomeado nesta segunda

247 - Durante participação em ato pró-governo e contra o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o STF, Jair Bolsonaro anunciou que o novo diretor-geral da Polícia Federal será anunciado nesta segunda-feira (4).

"O poder Executivo está unido pelo propósito de tirar o Brasil da situação que se encontra. O povo está conosco, as Forças Armadas ao lado da lei e da ordem e Deus acima de tudo. Vamos tocar o barco. Peço a Deus que não tenhamos problemas essa semana, chegamos no limite, não tem mais conversa, tá ok? Daqui para frente não só exigiremos, faremos cumprir a Constituição, ela será cumprida a qualquer preço. Ela tem uma dupla mão. Amanhã nomeamos o novo diretor da PF e o Brasil segue seu rumo", disse.

De acordo com o jornalista Caio Junqueira, da CNN, Bolsonaro ainda não desistiu de Alexandre Ramagem, mas quer nomear outra pessoa para a direção-geral enquanto Ramagem fica impedido pelo Supremo de assumir o cargo.

Bolsonaro ainda afirmou que não irá mais admitir "interferência", em uma fala que pode ser interpretada como um recado ao STF. "O que nós queremos é o melhor para o nosso País, a independência verdadeira dos três Poderes, não apenas uma letra da Constituição. Chega de interferência, não vamos mais admitir interferência, acabou a paciência. Vamos levar esse Brasil para frente", disse.

