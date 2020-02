Bolsonaro ataca a Globo: é “Fake News total” o caso do porteiro

“A TV Globo faz uma armação com o pessoal da investigação, divulga o porteiro ligando pra mim e agora descobriram que a voz não é do porteiro. Parabéns, Globo, fake news total”, disse Jair Bolsonaro a apoiadores no portaria do Alvorada edit

247 - Jair Bolsonaro criticou uma reportagem do jornal O Globo na qual aponta que a voz responsável por liberar o ex-PM Élcio de Queiroz no condomínio Vivendas da Barra (RJ) no dia do assassinato da ex-vereadora Marielle Franco (PSOL) não é a do porteiro que citou seu nome em depoimento à polícia.

“A TV Globo faz uma armação com o pessoal da investigação, divulga o porteiro ligando pra mim e agora descobriram que a voz não é do porteiro. Parabéns, Globo, fake news total”, disse ele a apoiadores no portaria do Alvorada.

O crime contra Marielle aconteceu em 14 de março de 2018, por volta das 21h15. A gravação foi às 17h07m42s do mesmo dia, quatro horas antes da execução. No arquivo analisado, nesta mesma hora, o áudio da portaria captou o som da discagem das teclas 6 e 5 feita pelo porteiro, números da casa de Ronnie Lessa. No dia do crime Bolsonaro estava em Brasília (DF).

Lessa morava no mesmo condomínio de Bolsonaro e Élcio havia postado no Facebook uma foto ao lado do atual ocupante do Planalto.